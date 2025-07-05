Под Ростовом потушили склад и предотвратили взрыв газовых баллонов

В поселке Опытном Аксайского района Ростовской области в ночь на 5 июля загорелось складское помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В ведомстве уточнили, что на складе хранилась безалкогольная продукция. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты МЧС вынесли из горящего здания шесть газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв и распространение огня на все помещение.
— Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Ликвидировали пожар 40 сотрудников МЧС России. На месте также работали 11 спецмашин, — прокомментировали в региональном МЧС.
Погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара на улице Полтавской в Ростове увеличилась до 160 кв. метров.