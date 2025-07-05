Под Ростовом потушили склад и предотвратили взрыв газовых баллонов

В ведомстве уточнили, что на складе хранилась безалкогольная продукция. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты МЧС вынесли из горящего здания шесть газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв и распространение огня на все помещение.