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Под Ростовом потушили склад и предотвратили взрыв газовых баллонов

В Ростовской области сгорел склад с безалкогольной продукцией.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Опытном Аксайского района Ростовской области в ночь на 5 июля загорелось складское помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что на складе хранилась безалкогольная продукция. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты МЧС вынесли из горящего здания шесть газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв и распространение огня на все помещение.

— Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Ликвидировали пожар 40 сотрудников МЧС России. На месте также работали 11 спецмашин, — прокомментировали в региональном МЧС.

Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара на улице Полтавской в Ростове увеличилась до 160 кв. метров.