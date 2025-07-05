В аэропорту Пальмы-де-Майорки загорелся пассажирский самолет

26 июня самолет компании American Airlines, на борту которого находились 153 пассажира, вернулся в аэропорт города Лас-Вегаса из-за возгорания одного из двигателей. Лайнер вылетел из Международного аэропорта Гарри Рида, но через несколько минут из его левого двигателя начали вырываться пламя и дым. В связи с этим пилоты решили совершить аварийную посадку в аэропорту вылета.