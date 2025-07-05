Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске погиб человек в результате ДТП с опрокидыванием и возгоранием автомобиля

Ещё трое омичей были доставлены в больницу.

Источник: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске 5 июля в 02:31 на улице 6-й Станционной произошла авария, в результате которой автомобиль опрокинулся на хозяйственную постройку. В результате происшествия началось возгорание транспортного средства. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар в подкапотном пространстве и деблокировали пострадавших.

К сожалению, один человек погиб на месте, ещё трое были доставлены в медицинское учреждение с травмами. На месте происшествия работали девять сотрудников МЧС, также были задействованы две единицы техники.