В Омске погиб человек в результате ДТП с опрокидыванием и возгоранием автомобиля

В Омске 5 июля в 02:31 на улице 6-й Станционной произошла авария, в результате которой автомобиль опрокинулся на хозяйственную постройку. В результате происшествия началось возгорание транспортного средства. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар в подкапотном пространстве и деблокировали пострадавших.
К сожалению, один человек погиб на месте, ещё трое были доставлены в медицинское учреждение с травмами. На месте происшествия работали девять сотрудников МЧС, также были задействованы две единицы техники.