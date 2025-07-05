В Нижнекамске три пенсионера отдали мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

Все три случая связаны с переводом денежных средств на «безопасный счет». Так, 64-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые убедили ее перевести 716 тысяч рублей на «безопасный счет». Лжесотрудник спецслужб позвонил женщине и сообщил, что ее сбережения находятся под угрозой.
Аналогичная схема сработала и в случае с 58-летним инженером. Мужчина потерял 1 миллион 220 тысяч рублей, поверив обещаниям сохранить его деньги. При этом миллион из этой суммы он взял в долг у родственников.
69-летний охранник также стал жертвой обмана и потерял 500 тысяч рублей своих сбережений. В связи с этим правоохранительные органы в очередной раз напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при общении с неизвестными лицами и не сообщать им конфиденциальную информацию.
Напомним, два казанца стали жертвами аферистов при покупке авто через сайт. Общая сумма причиненного ущерба составила семь миллионов рублей.