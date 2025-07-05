В Нижнекамске три пенсионера отдали мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

69-летний охранник также стал жертвой обмана и потерял 500 тысяч рублей своих сбережений. В связи с этим правоохранительные органы в очередной раз напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при общении с неизвестными лицами и не сообщать им конфиденциальную информацию.