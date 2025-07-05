В Самарской области погибли два водителя из-за аварии на М-5

В Самарской области произошла смертельная авария на трассе М-5 «Урал». В Борском районе на трассе столкнулись два легковых автомобиля, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
«Лобовое столкновение произошло на дороге “Подъезд к городу Оренбург” 124+520 км. К сожалению, из-за аварии погибли водители двух транспортных средств», — указали в сообщении.
Также пострадала женщина-пассажир, ее передали медицинским работникам для госпитализации в учреждение. На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 48, инспекторы и медики. О причинах дорожной аварии пока неизвестно. Сотрудники профильных ведомств продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.