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Пожар в башкирском селе погубил 50-ленего мужчину

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 5 июля, в селе Алексеевка Туймазинского района Башкирии произошел трагический пожар. Об этом рассказали пресс-службы МЧС республики и Государственного комитет региона по чрезвычайным ситуациям.

На месте инцидента работали специалисты МЧС и добровольные пожарные. Горение локализовали на площади ста квадратных метров. К сожалению, в одной из комнат было обнаружено тело 50-летнего хозяина дома.

Для выяснения причин возгорания на месте приступили к работе следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. С целью анализа обстоятельств происшествия и предотвращения подобных случаев на место также выезжал инструктор Госкомитета по ЧС.

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