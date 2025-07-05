В Чапаевске задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений

24 июня ранним утром на улице Артиллерийской в Чапаевске произошёл серьёзный инцидент. В полицию поступило сообщение о драке, после чего на место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.
Прибыв на место, полицейские обнаружили группу молодых людей, автомобиль Lada Priora с повреждённой дверью и пострадавшего водителя 2003 года рождения. Молодой человек находился без сознания, его срочно госпитализировали.
Оперативники быстро организовали розыскные мероприятия. Они опросили свидетелей, собрали вещественные доказательства и уже в течение суток установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Марьевка Пестравского района.
Во время допроса задержанный признал свою вину. Он пояснил, что конфликт возник на почве алкогольного опьянения. В ходе драки он повредил автомобиль и избил водителя, после чего скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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