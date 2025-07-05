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В жутком ДТП под Павлодаром погибли три человека

На трассе вблизи села Коктобе, в 37 километрах от Павлодара, произошло смертельное ДТП. По информации Департамента полиции, 5 июля столкнулись два автомобиля. В результате погибли три человека.

На месте трагедии работают сотрудники полиции.

«Возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия», — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и следить за техническим состоянием автомобилей, чтобы избежать подобных трагедий.

Ранее страшное ДТП произошло в Астане, на мосту по проспекту Кошкарбаева. Легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком КамАЗ и бетономешалкой.