В жутком ДТП под Павлодаром погибли три человека

На месте трагедии работают сотрудники полиции.
«Возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия», — сообщили в полиции.
Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и следить за техническим состоянием автомобилей, чтобы избежать подобных трагедий.
Ранее страшное ДТП произошло в Астане, на мосту по проспекту Кошкарбаева. Легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком КамАЗ и бетономешалкой.