Иностранца задержали за убийство в Петербурге 20 лет назад

Сразу после совершения преступления задержать злоумышленника не удалось. Тем не менее, спустя много лет оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, который, скрываясь от закона, сменил личные данные и долгое время жил, используя чужое имя. Он доставлен в полицию и в скором времени ему будет избрана мера пресечения.