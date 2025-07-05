Иностранца задержали за убийство в Петербурге 20 лет назад

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецподразделением полиции задержали 48-летнего мужчину, который, чтобы избежать ответственности за убийство, совершенное два десятилетия назад, использовал поддельные документы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, он был задержан возле дома номер 28 на Софийской улице.
Мужчина был объявлен в федеральный розыск в связи с совершением убийства. Следствием установлено, что в феврале 2005 года, находясь в кафе на Первомайской улице в поселке Никольское Тосненского района, он поссорился с другим посетителем. Во время конфликта достал нож и нанес оппоненту ранения, оказавшиеся смертельными, после чего скрылся с места преступления.
Сразу после совершения преступления задержать злоумышленника не удалось. Тем не менее, спустя много лет оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, который, скрываясь от закона, сменил личные данные и долгое время жил, используя чужое имя. Он доставлен в полицию и в скором времени ему будет избрана мера пресечения.