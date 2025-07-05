В Крыму росгвардейцы спасли женщину, которую унесло в море

Ранее сообщалось, что в селе Каменское Ленинского района в море унесло три сапборда с шестью людьми. Крымские спасатели обнаружили туристов в 500−800 метрах от берега и оперативно доставили их на сушу. Помощь медиков никому не потребовалась.