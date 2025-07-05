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В Крыму росгвардейцы спасли женщину, которую унесло в море

Вблизи Международного детского центра «Артек» росгвардейцы спасли женщину, которую унесло в открытое море.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Экипаж патрульного катера заметил 57-летнюю жительницу Ялты примерно в миле от берега: женщина подавала сигналы о помощи. Командир судна принял решение немедленно оказать помощь.

Женщину подняли на борт и доставили в Гурзуф. По словам крымчанки, ее унесло течением, а сил вернуться самостоятельно не хватило. От госпитализации она отказалась.

Ранее сообщалось, что в селе Каменское Ленинского района в море унесло три сапборда с шестью людьми. Крымские спасатели обнаружили туристов в 500−800 метрах от берега и оперативно доставили их на сушу. Помощь медиков никому не потребовалась.