Разгул стихии. Что натворил ураган в Петербурге и области

Пострадавшие люди
Петербурженке, которой не повезло оказаться на остановке на Комендантском проспекте, в голову прилетел сорванный ветром рекламный баннер. К счастью, все обошлось ушибами, и после осмотра врачи отпустили ее домой.
У Зеленого моста на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки на девушку упал фонарный столб. Врачи скорой, которую вызвал прохожий, диагностировали у пострадавшей травму головы.
На Приморском проспекте возле дома № 3 упавшее дерево разбило машину Kia Soul и зацепило находившуюся рядом 86-летнюю женщину. Ей вызвали скорую.
В Александровском парке возле дома № 4 дерево упало на 59-летнюю горожанку. С ушибами и ссадинами ее увезли в Мариинскую больницу.
В Кронштадте дерево упало на женщину возле дома 64 на улице Восстания. С серьезными травмами и ушибами ее увезли на скорой. Состояние пострадавшей медики оценили как средней тяжести.
Автомобили под ударом
На автодороге от Чудцов в сторону Тихвина дерево со встречной полосы упало на грузовую машину и, отскочив от тента, влетело в лобовое стекло Lada, которая ехала сзади.
В поселке Горки ветер повалил дерево на автомобиль LADA Niva Travel. Домой в Гатчину сотруднику, который приезжал обслуживать станцию сотовой связи, пришлось возвращаться на побитой машине.
В СНТ культуры, «Лесколовское СП», упавшее дерево разбило лобовое стекло каршерингового HAVAL.
В Приморском районе ураган оторвал лобовое стекло от Suzuki и швырнул его в припаркованный Lifan Solano. Владельцу «китайца» пришлось вызывать спасателей.
В Московском районе стихия решила поиграть и завертела по двору мусорный бак на колесиках. Итогом забавы стал разбитый кузов и бампер автомобиля Suzuki.
Возле бизнес-центра «Атлантик Сити» не повезло автомобилю Chery Tiggo 4. С верхних этажей здания на него упали осколки разбитого стекла. Пострадавших нет, однако владельцу автомобиля предстоит ремонт.
На парковке в Кудрово ураган играл с тележкой торгового центра «Мега». Игра закончилась броском в Toyota Corolla и повреждениями автомобиля.
На Шуваловском проспекте во дворе дома 74 порыв ветра оторвал водительскую дверь автомобиля Kia. А дверь «ГАЗели», вырванная ветром у водителя прямо из рук, разбила припаркованную рядом Skoda Rapid.
В одном из дворов закрученный ураганом мусорный бак врезался в Volkswagen Tiguan.
На парковке «Атлантик Сити» сорванное ветром стекло приземлилось прямо на Audi A4.
Разрушения в домах и на улицах
На проспекте Ветеранов ветка дерева разбила окно в доме № 82.
В поселке Чайка Выборгского района шторм повалил электрический столб. Электрический провод от конструкции лишил садовода теплицы и надежд на урожай.
На 9-й Советской напротив школы № 178 дерево обрушилось на детскую площадку. К счастью, люди не пострадали, но скамейка и ограждения удара не выдержали.
В Гатчине на улице Куприна в квартиру в доме 84 прилетел лист ржавого железа и воткнулся прямо в кухонное окно. Стекла разлетелись вдребезги, владельцам предстоит неожиданный ремонт.
На Пражской улице упавшая ветка заблокировала выход из парадной в доме 39.
Дерево, упавшее под Ушаковской развязкой, разбило автомобиль, оборвало электропровода и парализовало работу поликлиники № 1 Приморского района — остановился привоз и вывоз анализов.
На проспекте Науки упавшее дерево разбило окно в спальне в доме 20−26 и частично оказалось внутри квартиры.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за разгула стихии в Петербурге пострадали не менее пяти человек и десятки автомобилей. Спасательные службы отреагировали на более чем 200 вызовов, связанных с последствиями урагана. Шквалистый ветер валил деревья, повреждал инфраструктуру и вызывал перебои с мобильной связью и поднял уровень воды в Неве. Как город противостоял стихии 4 июля, мы показывали здесь.