В Омске задержан рецидивист, похитивший ноутбук за 200 тысяч у инженера

По имеющимся данным, в кофейне молодой человек лишился ноутбука стоимостью 200 тысяч рублей, ненадолго оставив его без присмотра на столе. А в другом случае в автобусе обокрали ученицу 11-го класса: она неосмотрительно положила свой телефон стоимостью 28 тысяч рублей в задний карман брюк.