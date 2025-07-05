В Омске задержан рецидивист, похитивший ноутбук за 200 тысяч у инженера

В отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску обратились двое потерпевших с заявлениями о краже. Были похищены дорогостоящий ноутбук и смартфон.
По имеющимся данным, в кофейне молодой человек лишился ноутбука стоимостью 200 тысяч рублей, ненадолго оставив его без присмотра на столе. А в другом случае в автобусе обокрали ученицу 11-го класса: она неосмотрительно положила свой телефон стоимостью 28 тысяч рублей в задний карман брюк.
Сотрудники оперативно-розыскного отдела УМВД России по городу Омску выяснили, что оба преступления были совершены одним и тем же человеком. На записях с камер видеонаблюдения оперативники опознали 48-летнего жителя Октябрьского округа, ранее судимого за карманные кражи.
Фигуранта быстро задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что пытался продать украденное своему знакомому, но тот отказался. Тогда злоумышленник продал ноутбук и телефон случайному прохожему за 10 тысяч рублей.
«По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ “Кража”. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания», — сообщили в правоохранительных органах.
Следствие продолжается. Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательнее при обращении с личными вещами в общественных местах. Ранее мы писали, что в Омске задержан подозреваемый в разбойном нападении и угоне автомобиля бизнесмена.