В Петербурге задержали курьера с тремя миллионами рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала курьера, который вез деньги пенсионера, обманутого мошенниками. Аферисты выманили 3,1 миллиона рублей у 76-летнего пенсионера, который проживает в дома на улице Генерала Хазова.
— Пенсионер сообщил, что, попавшись на уловку телефонных мошенников, передал курьеру 3 120 000 рублей, — уточняют в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 22-летний приезжий из Кузбасса.
Сейчас полицейские решают вопрос об его аресте. Ранее в Петербурге 87-летний пенсионер передал курьеру 18 миллионов рублей. Полицейские по данному факту также возбудили дело и разыскивают подозреваемых.