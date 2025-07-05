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В Петербурге задержали курьера с тремя миллионами рублей

Мужчина вез деньги мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге полиция задержала курьера, который вез деньги пенсионера, обманутого мошенниками. Аферисты выманили 3,1 миллиона рублей у 76-летнего пенсионера, который проживает в дома на улице Генерала Хазова.

— Пенсионер сообщил, что, попавшись на уловку телефонных мошенников, передал курьеру 3 120 000 рублей, — уточняют в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 22-летний приезжий из Кузбасса.

Сейчас полицейские решают вопрос об его аресте. Ранее в Петербурге 87-летний пенсионер передал курьеру 18 миллионов рублей. Полицейские по данному факту также возбудили дело и разыскивают подозреваемых.