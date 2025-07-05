Нелегальный отдых: Что нашли полицейские в саунах и салонах Ростовской области

Следующей точкой стал ночной клуб в Волгодонске. Полиция обнаружила там граждан, уклоняющихся от воинской службы, а также лиц без российского гражданства. Проводится проверка — возможно, заведение использовалось не только для развлечений, но и для других незаконных целей.