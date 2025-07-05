Нелегальный отдых: Что нашли полицейские в саунах и салонах Ростовской области

В Ростовской области завершился масштабный рейд против организаторов подпольного бизнеса. Первыми под проверку попали две сауны в Шахтах. По оперативным данным, владельцы этих заведений систематически сдавали помещения для занятий проституцией. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.
Следующей точкой стал ночной клуб в Волгодонске. Полиция обнаружила там граждан, уклоняющихся от воинской службы, а также лиц без российского гражданства. Проводится проверка — возможно, заведение использовалось не только для развлечений, но и для других незаконных целей.
Основной удар пришелся на Ростов. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Вовлечение в занятие проституцией», полиция проверила семь массажных салонов. Цель — выявить всех участников организованной группы, предлагавшей интим-услуги.
— В ходе обысков в салонах сотрудники силовых ведомств изъяли ноутбуки, телефоны и денежные средства. Также выявлены девять граждан, в действиях которых усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В одном из салонов обнаружили еще одно правонарушение — незаконную торговлю алкоголем и табачными изделиями. Операция продолжается — силовики не исключают новых задержаний.
«Она была поздним ребенком, ее так ждали!»: что известно о семье второклассницы, убитой в Ростовской области.
«Много слез и цветов»: сотни незнакомых людей пришли проститься с восьмилетней девочкой, которую убили в Ростовской области.