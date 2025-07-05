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В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за массовой драки на Перенсона

Об этом рассказали в СК по краю.

Об этом рассказали в СК по краю.

В Красноярске следственные органы начали уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей в общественном месте. Дело возбуждено по статье о хулиганстве, так как драка была организована группой людей и с использованием оружия.

По информации следствия, вечером 3 июля 2025 года возле кафе на улице Перенсона произошёл конфликт между молодыми людьми. В ходе драки один из участников выстрелил из сигнального пистолета. В результате пострадал 17-летний парень, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.