В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за массовой драки на Перенсона

По информации следствия, вечером 3 июля 2025 года возле кафе на улице Перенсона произошёл конфликт между молодыми людьми. В ходе драки один из участников выстрелил из сигнального пистолета. В результате пострадал 17-летний парень, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.