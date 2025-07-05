Под Ростовом уборщица вынесла из чужого дома дорогие украшения

В Шахтах Ростовской области оперативники раскрыли кражу ювелирных украшений на крупную сумму. Подозреваемой оказалась 54-летняя уборщица, которую сама потерпевшая пустила в дом.
Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже драгоценностей. Как выяснилось, женщина недавно получила в наследство дом и наняла через знакомых помощницу для уборки.
Хозяйка, договорившись об условиях, оставила женщину одну, и ушла. Та во время работы обнаружила сверток с золотыми украшениями — серьгами, цепочкой и пятью кольцами.
После уборки женщина скрылась с чужими драгоценностями. Часть украденного она успела продать, но остальное полицейские изъяли и вернули владелице. Общий ущерб превысил 120 тысяч рублей.
— В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело статье «Кража». Суд избрал ей меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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