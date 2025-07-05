Водитель микроавтобуса жестко сбил подростка на электросамокате в Малорите

В Малорите в ДТП микроавтобуса с электросамокатом пострадал подросток, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Жесткая авария произошла вечером 4 июля в районном центре. На перекрестке улицы Маяковского с улицей Школьной около 19.30 часов водитель микроавтобуса «Ситроен» не пропустил ребенка на электросамокате, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения авто.
После аварии школьника госпитализировали.
Еще два человека утонули в машине, упавшей в мелиоративный канал под Берестовицей.
И мы писали, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».