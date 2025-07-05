Водитель микроавтобуса жестко сбил подростка на электросамокате в Малорите

Жесткая авария произошла вечером 4 июля в районном центре. На перекрестке улицы Маяковского с улицей Школьной около 19.30 часов водитель микроавтобуса «Ситроен» не пропустил ребенка на электросамокате, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения авто.