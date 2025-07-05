Только за последние сутки жители Прикамья передали мошенникам более 16 миллионов

Так, в Кировском районе 70-летняя женщина передала неизвестным лицам 1 млн 200 тысяч рублей. Мошенники бомбардировали ее звонками из разных «ведомств» в течение нескольких дней. Сняв по указанию злоумышленников все свои деньги, потерпевшая передала их подъехавшему к дому таксисту. Водитель такси был установлен, но смог только пояснить, что получил посылку по адресу, указанному в заказе, и передал пакет неизвестному мужчине. Уголовное дело возбуждено, преступников ищут.