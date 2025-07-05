Только за последние сутки жители Прикамья передали мошенникам более 16 миллионов

За минувшие сутки жители региона лишились в общей сложности почти 16,5 млн рублей, сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю. Причем среди потерпевших — граждане разного возраста.
Так, в Кировском районе 70-летняя женщина передала неизвестным лицам 1 млн 200 тысяч рублей. Мошенники бомбардировали ее звонками из разных «ведомств» в течение нескольких дней. Сняв по указанию злоумышленников все свои деньги, потерпевшая передала их подъехавшему к дому таксисту. Водитель такси был установлен, но смог только пояснить, что получил посылку по адресу, указанному в заказе, и передал пакет неизвестному мужчине. Уголовное дело возбуждено, преступников ищут.
В Индустриальном районе 76-летнюю пенсионерку убедили обезопасить деньги, сняв их со счета и передав курьеру. Пожилая женщина лишилась 600 тысяч рублей.
Сотрудники полиции отмечают изощренность действий телефонных мошенников и признают, что мало кто может противостоять новинкам социальной инженерии. Так что самый надежный способ уберечь свои кровные — вообще не разговаривать с незнакомыми людьми. Помогут также специальное приложение на смартфоне или сервис для проверки номеров.