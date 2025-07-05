В Самарской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Следственный отдел ОМВД России по Безенчукскому району возбудил уголовное дело в отношении местного жителя 1988 года рождения. Мужчину подозревают в совершении ДТП со смертельным исходом и оставлении места происшествия.
Трагедия произошла 5 июня 2025 года на 113 километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». По предварительным данным, водитель совершил наезд на 65-летнего пешехода, который двигался по обочине согласно правилам дорожного движения. После столкновения водитель не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места происшествия.
Тело погибшего с характерными для ДТП повреждениями было обнаружено в лесополосе в 30 метрах от обочины. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и изучили записи камер видеонаблюдения.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль с характерными повреждениями во дворе одного из домов в соседнем районе. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.
В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 264 УК РФ, продолжается.
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