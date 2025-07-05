В Самарской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Трагедия произошла 5 июня 2025 года на 113 километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». По предварительным данным, водитель совершил наезд на 65-летнего пешехода, который двигался по обочине согласно правилам дорожного движения. После столкновения водитель не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места происшествия.