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В Калининграде мужчина застрял в болоте и не мог выбраться

Спасли мужчину сотрудники управления по делам ГО и ЧС.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде в районе ул. Иркутской мужчина застрял в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться. На его крики сбежались местные жители, которые и вызвали спасателей. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.

Инцидент случился вечером 4 июля. Спасательная операция длилась 4 часа: сначала мужчину долго искали, потом вытаскивали из болота. С переохлаждением пострадавшего передали медикам.

По предварительно информации, мужчина угодил в «ловушку» и начал тонуть, решив срезать путь по болоту.