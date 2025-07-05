В Калининграде мужчина застрял в болоте и не мог выбраться

В Калининграде в районе ул. Иркутской мужчина застрял в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться. На его крики сбежались местные жители, которые и вызвали спасателей. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.
Инцидент случился вечером 4 июля. Спасательная операция длилась 4 часа: сначала мужчину долго искали, потом вытаскивали из болота. С переохлаждением пострадавшего передали медикам.
По предварительно информации, мужчина угодил в «ловушку» и начал тонуть, решив срезать путь по болоту.