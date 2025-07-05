В Калининграде мужчина застрял в болоте и не мог выбраться

В Калининграде в районе ул. Иркутской мужчина застрял в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться. На его крики сбежались местные жители, которые и вызвали спасателей. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.