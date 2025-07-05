Под Ростовом потушили пожар в лесничестве

В лесничестве, расположенном в Цимлянском районе Ростовской области, ликвидировали крупный лесной пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Возгорание лесной подстилки потребовало масштабного вмешательства спасателей. На тушение вышли 59 специалистов — сотрудники МЧС России, работники лесного хозяйства и добровольцы. Для борьбы с огнем задействовали 20 единиц специальной техники.
— Пожар охватил 4,5 гектара лесного массива, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сейчас дознаватели устанавливают точную причину возгорания.
А в Аксайском районе ночью вспыхнул склад с безалкогольной продукцией. Огонь мог привести к масштабной трагедии, если бы не оперативные действия спасателей. Пожарные расчеты, прибывшие по тревоге, обнаружили в горящем помещении шесть газовых баллонов. Рискуя жизнью, они эвакуировали взрывоопасные емкости, предотвратив цепную реакцию возгораний.