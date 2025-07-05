Под Ростовом потушили пожар в лесничестве

А в Аксайском районе ночью вспыхнул склад с безалкогольной продукцией. Огонь мог привести к масштабной трагедии, если бы не оперативные действия спасателей. Пожарные расчеты, прибывшие по тревоге, обнаружили в горящем помещении шесть газовых баллонов. Рискуя жизнью, они эвакуировали взрывоопасные емкости, предотвратив цепную реакцию возгораний.