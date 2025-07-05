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В Воронежской области в июне шестерых пропавших нашли погибшими

78 разыскиваемых нашли живыми.

Шестерых пропавших без вести нашли погибшими за июнь в Воронежской области. Статистикой поделился поисковый отряд «Лиза Алерт».

Всего волонтерам в первый месяц лета поступило 109 заявок. 78 человек нашли живыми (это 71% от общего количества заявок). Пятерых человек активно ищут.

Также волонтеры помогли найти родственников восьмерым потерявшимся местным жителям.

С 30 июня в Воронеже ищут пропавшего 33-летнего Алексея Журкова, также 59-летнего Алексея Божко из Семилук, который ушел из дома 3 июля, и больше его никто не видел.