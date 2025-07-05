В Воронежской области в июне шестерых пропавших нашли погибшими

Шестерых пропавших без вести нашли погибшими за июнь в Воронежской области. Статистикой поделился поисковый отряд «Лиза Алерт».
Всего волонтерам в первый месяц лета поступило 109 заявок. 78 человек нашли живыми (это 71% от общего количества заявок). Пятерых человек активно ищут.
Также волонтеры помогли найти родственников восьмерым потерявшимся местным жителям.
С 30 июня в Воронеже ищут пропавшего 33-летнего Алексея Журкова, также 59-летнего Алексея Божко из Семилук, который ушел из дома 3 июля, и больше его никто не видел.