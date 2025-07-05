В Самаре росгвардейцы задержали 42-летнюю женщину из федерального розыска

Сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю жительницу Самары при попытке кражи алкоголя в магазине на улице Аэродромной. Инцидент произошел днем в Железнодорожном районе города, когда в торговой точке сработала тревожная сигнализация.
Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали женщину прямо на месте преступления. Во время проверки документов выяснилось, что местная жительница уже находилась в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ.
После оформления необходимых документов задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь ей грозит уже не только ответственность за попытку кражи, но и последствия за ранее совершенное правонарушение.
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