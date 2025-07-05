В Красноярске произошла массовая драка

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Массовая драка между молодыми людьми произошла в Красноярске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в связи с массовой дракой, произошедшей в общественном месте, возбуждено уголовное дело… о хулиганстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, вечером 3 июля рядом с точкой общественного питания на улице Перенсона в Красноярске между компаниями молодых людей произошёл конфликт, в ходе которого один из участников драки выстрелил из сигнального пистолета. В результате выстрела пострадал один 17-летний участник конфликта. Угрозы его жизни и здоровью нет.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, на данный момент известно о минимум 15 участниках, точное число устанавливается.