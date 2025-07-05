В Красноярске произошла массовая драка

По данным ведомства, вечером 3 июля рядом с точкой общественного питания на улице Перенсона в Красноярске между компаниями молодых людей произошёл конфликт, в ходе которого один из участников драки выстрелил из сигнального пистолета. В результате выстрела пострадал один 17-летний участник конфликта. Угрозы его жизни и здоровью нет.