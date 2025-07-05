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Виталий Хоценко поручил в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в Омске

Губернатор дал распоряжения по ликвидации последствий стихии на оперативном совещании с участием глав муниципалитетов.

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 5 июля 2025 года, состоялось оперативное заседание регионального правительства под председательством губернатора Виталия Хоценко. Глава региона дал поручения по оперативной ликвидации последствий урагана, прошедшего в Омске и пригороде.

«Сильный штормовой ветер с дождем повредил жилые и нежилые здания, а также объекты коммунальной, энергетической и газовой инфраструктуры. Зафиксированы перебои в электроснабжении и газоснабжении», — сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства.

Руководитель региона поручил обеспечить скоординированные действия всех ответственных структур. Контроль за выполнением поручений возложен на мэра Омска, главу Омского района и руководителей профильных организаций.