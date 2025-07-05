Виталий Хоценко поручил в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в Омске

«Сильный штормовой ветер с дождем повредил жилые и нежилые здания, а также объекты коммунальной, энергетической и газовой инфраструктуры. Зафиксированы перебои в электроснабжении и газоснабжении», — сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства.