Виталий Хоценко поручил в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в Омске

В субботу, 5 июля 2025 года, состоялось оперативное заседание регионального правительства под председательством губернатора Виталия Хоценко. Глава региона дал поручения по оперативной ликвидации последствий урагана, прошедшего в Омске и пригороде.
«Сильный штормовой ветер с дождем повредил жилые и нежилые здания, а также объекты коммунальной, энергетической и газовой инфраструктуры. Зафиксированы перебои в электроснабжении и газоснабжении», — сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства.
Руководитель региона поручил обеспечить скоординированные действия всех ответственных структур. Контроль за выполнением поручений возложен на мэра Омска, главу Омского района и руководителей профильных организаций.