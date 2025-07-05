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Приезжая задержана в Краснодаре за дискредитацию ВС РФ

Женщина публично извинилась за своё поведение.

Источник: Югополис

В Краснодаре полицейские задержали женщину за дискредитацию Вооружённых Сил России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей обнаружили видеозапись, на которой женщина использовала грубую нецензурную лексику, оскорбляла прохожих и демонстрировала явное неуважение к обществу, а также публично дискредитировала ВС РФ.

Оперативники быстро установили личность героини ролика. Ею оказалась 41-летняя жительница Смоленской области, временно проживающая в Музыкальном микрорайоне Краснодара. В отделе полиции гостья Кубани принесла извинения за своё поведение.

В отношении женщины составили протоколы об административных правонарушениях. Собранные материалы вскоре будут направлены в суд. Нарушительнице грозит административный арест сроком до 15 суток или штраф в размере до 50 000 рублей.