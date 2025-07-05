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В Омске водитель погиб после переворота автомобиля на крышу домостроения

В Омске автомобиль вылетел с дороги и упал на крышу частного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском округе Омска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Сегодня ночью автомобиль Skoda вылетел с дороги на улице 6-й Станционной и оказался на крыше кирпичного здания.

По предварительным данным, 44-летний водитель не справился с управлением. Машина врезалась в ограждение частного дома, после чего перевернулась и приземлилась на крышу хозяйственной постройки. От удара передняя часть автомобиля была практически полностью разрушена.

«Водитель погиб на месте аварии. Трое пассажиров, двое мужчин и женщина, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в УМВД России по Омской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления точных причин произошедшего.

Напомним, что накануне во время сильного урагана в Омске произошло еще одно ЧП: на пожилую женщину на улице Герцена упала кирпичная кладка с балкона. Пострадавшая чудом выжила и была госпитализирована с переломом ключицы и травмой головы.