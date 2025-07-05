В Миассе в результате ДТП погиб водитель мотоцикла

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Миассе. В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, его 10-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
ДТП произошло сегодня, 5 июля в Миассе на улице Богдана Хмельницкого около дома № 62А. По предварительным данным, 36-летняя женщина — водитель Kia Sorento, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом Darex, под управлением 44-летнего водителя.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, его 10-летний пассажир получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством не имея прав. Также, ранее на него неоднократно возбуждались дела за управление автомобилем в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что перевозить детей в возрасте младше 12 лет в качестве пассажира мотоцикла запрещено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.