В Миассе в результате ДТП погиб водитель мотоцикла

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством не имея прав. Также, ранее на него неоднократно возбуждались дела за управление автомобилем в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что перевозить детей в возрасте младше 12 лет в качестве пассажира мотоцикла запрещено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.