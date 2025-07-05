Казахстанца задержали в России за сбыт фальшивых денег

По данным следствия, молодой человек приобрел 300 фальшивых купюр через мессенджер и начал сбывать их в разных регионах России. Он расплачивался подделками за мелкие покупки и получал сдачу настоящими деньгами.
«В общей сложности он успел сбыть 28 купюр: 2 в Волгоградской области, 11 в Астраханской области и 15 в Москве», — пояснили в полиции.
Остальные 272 фальшивки на сумму 1,36 миллиона рублей были изъяты при личном досмотре в момент задержания.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о сбыте поддельных денег. Он арестован. Полиция устанавливает, откуда поступили фальшивки.
Тем временем, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего жителя Казахстана Артура Мартынова. Его обвиняют в покушении на теракт, пособничестве терроризму, шпионаже, диверсиях и обучении для этих целей.