Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанца задержали в России за сбыт фальшивых денег

В России задержали 23-летнего гражданина Казахстана, которого подозревают в сбыте поддельных пятитысячных банкнот. Об этом сообщили в полиции Волгоградской области.

По данным следствия, молодой человек приобрел 300 фальшивых купюр через мессенджер и начал сбывать их в разных регионах России. Он расплачивался подделками за мелкие покупки и получал сдачу настоящими деньгами.

«В общей сложности он успел сбыть 28 купюр: 2 в Волгоградской области, 11 в Астраханской области и 15 в Москве», — пояснили в полиции.

Остальные 272 фальшивки на сумму 1,36 миллиона рублей были изъяты при личном досмотре в момент задержания.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о сбыте поддельных денег. Он арестован. Полиция устанавливает, откуда поступили фальшивки.

Тем временем, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего жителя Казахстана Артура Мартынова. Его обвиняют в покушении на теракт, пособничестве терроризму, шпионаже, диверсиях и обучении для этих целей.