В Петербурге убирают последствия урагана. Его не выдержали 300 деревьев

Ураган повалил 300 деревьев. Серьезно пострадал Приморский парк Победы — там порывы ветра свалили ясень диаметром 70 см, липы и несколько деревьев. Всего на земле оказались 20 деревьев. В Александровском парке упал тополь, деревьев недосчитались в Московском парке Победы и в Палевском саду. Порядка 20 деревьев ураган повалил в парке «Тихий отдых» на Каменном острове.