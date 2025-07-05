В Петербурге убирают последствия урагана. Его не выдержали 300 деревьев

Ураган повалил 300 деревьев. Серьезно пострадал Приморский парк Победы — там порывы ветра свалили ясень диаметром 70 см, липы и несколько деревьев. Всего на земле оказались 20 деревьев. В Александровском парке упал тополь, деревьев недосчитались в Московском парке Победы и в Палевском саду. Порядка 20 деревьев ураган повалил в парке «Тихий отдых» на Каменном острове.
Сильнее всего пострадали Калининский, Невский, Выборгский и Приморский районы. В субботу ветер стих и все сады и парки открылись. Последствия непогоды продолжают устранять 547 единиц техники и 837 специалистов, добавили в комитете.
От непогоды пострадал пляж «Дюны», но его уже прибрали. Уборки ждет соседний пляж.
В минувшую пятницу непогода нанесла урон не только деревьям, но и горожанам. «Фонтанка» рассказывала, как и где.