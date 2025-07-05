Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге убирают последствия урагана. Его не выдержали 300 деревьев

На дорогах и в зеленых зонах оперативно убирают последствия урагана, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. Накануне специалисты весь день распиливали стволы, которые мешали проходу пешеходов.

6фотографий

Ураган повалил 300 деревьев. Серьезно пострадал Приморский парк Победы — там порывы ветра свалили ясень диаметром 70 см, липы и несколько деревьев. Всего на земле оказались 20 деревьев. В Александровском парке упал тополь, деревьев недосчитались в Московском парке Победы и в Палевском саду. Порядка 20 деревьев ураган повалил в парке «Тихий отдых» на Каменном острове.

Сильнее всего пострадали Калининский, Невский, Выборгский и Приморский районы. В субботу ветер стих и все сады и парки открылись. Последствия непогоды продолжают устранять 547 единиц техники и 837 специалистов, добавили в комитете.

От непогоды пострадал пляж «Дюны», но его уже прибрали. Уборки ждет соседний пляж.

В минувшую пятницу непогода нанесла урон не только деревьям, но и горожанам. «Фонтанка» рассказывала, как и где.