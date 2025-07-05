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В Самарской области произошло страшное ДТП с двумя погибшими в автомобиле BMW

5 июля 2024 года в 4:04 на 30-м километре автодороги Кинель-Богатое произошла страшная авария.

5 июля 2024 года в 4:04 на 30-м километре автодороги Кинель-Богатое произошла страшная авария. Автомобиль BMW совершил наезд на препятствие, в результате чего два человека погибли и один пострадал.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы:

Пожарно-спасательные подразделения № 80 и № 14;

Сотрудники ГИБДД;

Медицинские работники.

Спасатели провели сложные аварийно-спасательные работы, используя специальный инструмент Holmatro для деблокировки погибших. Также были выполнены стандартные процедуры: отключение аккумулятора автомобиля и сбор информации о происшествии.

Причины аварии устанавливаются.

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