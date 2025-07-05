В Самарской области произошло страшное ДТП с двумя погибшими в автомобиле BMW

5 июля 2024 года в 4:04 на 30-м километре автодороги Кинель-Богатое произошла страшная авария. Автомобиль BMW совершил наезд на препятствие, в результате чего два человека погибли и один пострадал.
На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы:
Пожарно-спасательные подразделения № 80 и № 14;
Сотрудники ГИБДД;
Медицинские работники.
Спасатели провели сложные аварийно-спасательные работы, используя специальный инструмент Holmatro для деблокировки погибших. Также были выполнены стандартные процедуры: отключение аккумулятора автомобиля и сбор информации о происшествии.
Причины аварии устанавливаются.
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