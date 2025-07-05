Под Ростовом мужчина хотел стать владельцем бытовки, но потерял сбережения

Житель Волгодонска Ростовской области стал жертвой хитроумных мошенников, предложивших ему строительство бытовки через популярный сайт объявлений. Но вместо обещанного помещения мужчина лишился крупной суммы.
Как рассказал мужчина полицейским, на одном из интернет-ресурсов он нашел объявление о строительстве и последующей продаже бытового помещения за 300 тысяч рублей.
Связавшись с продавцом, дончанин обсудил условия работ и сроки, после чего получил договор и реквизиты для оплаты. Мужчина перевел всю сумму сразу, но когда попытался связаться с менеджером компании, тот бесследно исчез.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».
— Чтобы не стать жертвой обмана, следует тщательно проверять профили продавцов, изучать историю их сделок, не соглашаться на подозрительные условия и никогда не переводить деньги до получения товара, — прокомментировали в ведомстве.