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В Самаре из горящего дома спасли взрослого и ребенка 5 июля

5 июля 2025 года в Советском районе Самары произошел пожар.

5 июля 2025 года в Советском районе Самары произошел пожар. В 12:55 поступил сигнал о возгорании частного дома и надворных построек по адресу: Керченский переулок, 6. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В тушении были задействованы 43 спасателя и 13 единиц специальной техники. В ходе ликвидации возгорания сотрудникам МЧС удалось спасти взрослого и ребенка, находившихся в горящем доме.

По предварительной информации, пострадавшие не получили серьезных травм. Причины возгорания устанавливаются.

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