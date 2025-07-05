В Самаре из горящего дома спасли взрослого и ребенка 5 июля

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В тушении были задействованы 43 спасателя и 13 единиц специальной техники. В ходе ликвидации возгорания сотрудникам МЧС удалось спасти взрослого и ребенка, находившихся в горящем доме.