Пожилая жительница Петербурга попала в реанимацию после шторма

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», наиболее серьезно пострадала 65-летняя женщина, проживающая в Курортном районе. В поселке Песочный на нее упало дерево. Пострадавшая получила множественные переломы и открытую черепно-мозговую травму и поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.