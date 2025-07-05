Пожилая жительница Петербурга попала в реанимацию после шторма

В результате разгула стихии, бушевавшей в Петербурге 4 июля, по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии в реанимационном отделении. Ещё четверо получили травмы и обратились за медицинской помощью, сообщили журналистам представители городского здравоохранения.
По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», наиболее серьезно пострадала 65-летняя женщина, проживающая в Курортном районе. В поселке Песочный на нее упало дерево. Пострадавшая получила множественные переломы и открытую черепно-мозговую травму и поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Еще одним пострадавшим от непогоды стал мужчина, на которого на Литейном проспекте упало стекло со здания. Он получил резаную рану плеча.
А в Ольгино во время шторма на местного жителя упало дерево на его дачном участке. Он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.