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В Читинском районе возможна эвакуация жителей из-за повышения уровня воды в реке

Спасатели мониторят ситуацию каждые два часа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В реке Читинка постепенно увеличивается уровень воды. Из-за этого местных жителей, которые живут рядом с водоёмом, могут эвакуировать. Об этом КП-Иркутск стало известно от администрации Читы. Напряжённая ситуация остается на улице Аянской.

— Оперативная группа каждые два часа мониторит уровень воды. Жителям зон возможного подтопления уже сейчас нужно подготовить документы. В случае серьёзной угрозы будут открыты пункты временного размещения, — уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС Читы Александр Щеглов.

Пока спад наблюдают в верховьях Шишкино и Бургень. Всего за 2 часа поводок может затопить целый район. Глава администрации Игнодинского района подчеркнул, что если эвакуация все-таки будет, то об этом скажут по громкоговорителю.