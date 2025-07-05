В Читинском районе возможна эвакуация жителей из-за повышения уровня воды в реке

В реке Читинка постепенно увеличивается уровень воды. Из-за этого местных жителей, которые живут рядом с водоёмом, могут эвакуировать. Об этом КП-Иркутск стало известно от администрации Читы. Напряжённая ситуация остается на улице Аянской.
— Оперативная группа каждые два часа мониторит уровень воды. Жителям зон возможного подтопления уже сейчас нужно подготовить документы. В случае серьёзной угрозы будут открыты пункты временного размещения, — уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС Читы Александр Щеглов.
Пока спад наблюдают в верховьях Шишкино и Бургень. Всего за 2 часа поводок может затопить целый район. Глава администрации Игнодинского района подчеркнул, что если эвакуация все-таки будет, то об этом скажут по громкоговорителю.