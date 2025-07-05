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Судью Арбитражного суда Воронежской области подозревают во взяточничестве

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 16 июля рассмотрит представление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой.

Источник: Freepik

Об этом говорится в предварительной повестке заседания.

Светлане Мальцевой вменяют получение взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет лишения свободы.

Подробности дела в отношении Мальцевой не раскрываются. По предварительной информации, возможные эпизоды коррупции связаны с её профессиональной деятельностью — она входит в состав судебной коллегии, рассматривающей гражданские и иные споры.

Светлана Мальцева окончила юридический факультет Воронежского госуниверситета. В арбитраже работает с 2007 года, начав карьеру с должности специалиста 1-й категории. Позже трудилась секретарём судебного заседания и помощником судьи. В декабре 2018 года, согласно указу президента РФ, получила назначение на пост судьи.