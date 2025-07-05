Судью Арбитражного суда Воронежской области подозревают во взяточничестве

Светлана Мальцева окончила юридический факультет Воронежского госуниверситета. В арбитраже работает с 2007 года, начав карьеру с должности специалиста 1-й категории. Позже трудилась секретарём судебного заседания и помощником судьи. В декабре 2018 года, согласно указу президента РФ, получила назначение на пост судьи.