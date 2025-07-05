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В селе под Воронежем нашли труп мужчины

Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах смерти сельчанина.

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа в селе Русская Журавка Верхнемамонского района. Тело 55-летнего мужчины нашли 2 июля в своем доме.

— На теле нет видимых следов насильственной смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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