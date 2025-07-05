В селе под Воронежем нашли труп мужчины

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа в селе Русская Журавка Верхнемамонского района. Тело 55-летнего мужчины нашли 2 июля в своем доме.
— На теле нет видимых следов насильственной смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».