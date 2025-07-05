Испугалась и спряталась: милиционеры нашли в Бресте потерявшуюся девочку

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси помогли найти в Бресте потерявшегося шестилетнего ребенка, сообщила газета «На страже».
По данным издания, маленькой девочке дома стало скучно, поэтому она решила отправиться во двор, взяв с собой игрушки бумагу и фломастеры для рисования.
«Спустя время заблудилась и от испуга спряталась за гаражами», — говорится в сообщении.
Вернувшаяся к квартиру мать девочки, не обнаружив ребенка, обратилась за помощью к правоохранителям. Сотрудники группы задержания Московского отдела охраны сумели оперативно найти малышку.
Девочка была напугана, однако милиционеры сумели найти к ней подход и пообщаться. Позже правоохранители передали юную брестчанку матери.