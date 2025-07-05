Жители Пермского края за сутки перевели мошенникам 16,5 миллионов рублей

Мошенники, выдавая себя за сотрудников различных госструктур и банка, в течение нескольких дней по мессенджерам звонили 70-летней жительнице. Доведенная до покорности, она сняла со своих счетов 1,2 млн рублей и передала их таксисту, действуя по инструкциям злоумышленников. Оперативники нашли водителя, который подтвердил доставку денег «получателю». Когда женщина все осознала, пришла в полицию и написала заявление.