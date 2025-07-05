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Жители Пермского края за сутки перевели мошенникам 16,5 миллионов рублей

О двух историях обмана подробно рассказали в полиции.

Источник: Комсомольская правда

Только за минувшие сутки жители Пермского края, как пожилые, так и молодые, перевели телефонным мошенникам шокирующие 16,5 млн рублей. О двух историях обмана подробно рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

Кировский район

Мошенники, выдавая себя за сотрудников различных госструктур и банка, в течение нескольких дней по мессенджерам звонили 70-летней жительнице. Доведенная до покорности, она сняла со своих счетов 1,2 млн рублей и передала их таксисту, действуя по инструкциям злоумышленников. Оперативники нашли водителя, который подтвердил доставку денег «получателю». Когда женщина все осознала, пришла в полицию и написала заявление.

Индустриальный район

76-летнюю женщине сначала названивали и говорили о ремонтных работах на линии связи. А на следующий день лже-представитель силового ведомства заявил, что она разговаривала с преступником и счета под угрозой. Под давлением потерпевшая сняла 600 тысяч рублей и отдала их курьеру «для защиты».

По всем фактам возбуждены уголовные дела.