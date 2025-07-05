В Тольятти 35-летняя водитель «гранты» влетела в 40-летнего мужчину на «весте»

5 июля 2024 года в 6:00 утра в Автозаводском районе Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие.
По данным ГИБДД, 35-летняя женщина за рулём LADA Granta двигалась по улице Юбилейной от Свердлова в сторону Фрунзе. При попытке развернуться на регулируемом перекрёстке она столкнулась с автомобилем LADA Vesta, которым управлял 40-летний мужчина.
В результате аварии женщина-водитель получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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