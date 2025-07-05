Футболист Смолов побил жителя Челябинска

«Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов. В настоящее время проведение проверки продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом», — говорится в сообщении пресс-служб.