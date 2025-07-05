Подростка из Ростова будут судить за попытку торговли наркотиками

В Октябрьском районе Ростова завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, которая пыталась наладить бизнес на запрещенных веществах. 16-летней девушке вменяют покушение на сбыт наркотиков.
По версии следствия, в феврале 2025 года школьница через мессенджер вышла на связь с наркодилером. Получив от него инструкции и координаты тайников, она попыталась организовать продажу психоактивных веществ методом «закладок». Однако ее планы сорвались — сотрудники патрульно-постовой службы задержали подростка при досмотре. В рюкзаке у нее обнаружили наркотическое средство в крупном размере.
— Противоправные действия несовершеннолетней были пресечены, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, и теперь дело направлено в суд. Если вина девушки будет доказана, ей грозит серьезное наказание — вплоть до 15 лет лишения свободы. Однако с учетом возраста и смягчающих обстоятельств срок может быть значительно меньше.