Подростка из Ростова будут судить за попытку торговли наркотиками

По версии следствия, в феврале 2025 года школьница через мессенджер вышла на связь с наркодилером. Получив от него инструкции и координаты тайников, она попыталась организовать продажу психоактивных веществ методом «закладок». Однако ее планы сорвались — сотрудники патрульно-постовой службы задержали подростка при досмотре. В рюкзаке у нее обнаружили наркотическое средство в крупном размере.