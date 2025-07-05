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В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Внимание, в Ленобласти объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Дрозденко сообщал, что решением оперативного штаба в Ленобласти вводится смс-оповещение жителей об объявлении и отмене воздушной опасности. Режим воздушной опасности связан с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты промышленности региона.

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