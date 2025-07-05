В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G в регионе, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Внимание, в Ленобласти объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее Дрозденко сообщал, что решением оперативного штаба в Ленобласти вводится смс-оповещение жителей об объявлении и отмене воздушной опасности. Режим воздушной опасности связан с возможной угрозой атаки беспилотников на объекты промышленности региона.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше