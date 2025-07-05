Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше ста молдавских граждан более суток не могли вылететь из Парижа

В столице Франции застряли более чем на сутки свыше ста пассажиров из Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Более суток сто с лишним пассажиров из Молдовы не могли вылететь в Кишинев, информацию официально подтвердили в Органе гражданской авиации (ОГА).

Ранее в соцсетях появилась информация, что рейс из Парижа, который должен был приземлиться в Кишиневе в пятницу в 13.20, задержан без объяснения причин. Пассажиры застряли в аэропорту французской столицы.

В субботу ОГА выпустил официальный пресс-релиз, в котором подтвердил факт задержки рейса.

«Рейс Париж-Кишинев подвергся значительной задержке из-за технической неисправности самолета. Авиакомпания определила резервный самолет, и ожидается, что посадка пассажиров на него начнется в ближайшее время», — отмечалось в сообщении.

Ведомство объявило, что проверит, соблюдает ли оператор обязательства в отношении помощи пассажирам. Как минимум, пассажирам должны были объявить причины задержки. Также они должны были получить воду и пищу.

Во второй половине дня 5 июля ОГА распространила новый пресс-релиз с указанием, что задержанный рейс Париж-Кишинев должен вылететь примерно через 40 минут (14:20 по местному времени Парижа) со 189 пассажирами на борту.

«Задержка составляет более 28 часов, и в соответствии с действующими правилами защиты прав пассажиров, пассажиры могут потребовать компенсацию в размере 400 евро на пассажира с учетом ортодромического расстояния. Кроме того, в подобных ситуациях оператор обязан предоставить пострадавшим пассажирам еду, напитки, жилье и транспорт. Если эти услуги не были предоставлены, пассажирам рекомендуется обратиться в ОГА», — отмечается в сообщении.

ОГА намерен проверить соблюдение авиакомпанией прав потребителей.