Свыше ста молдавских граждан более суток не могли вылететь из Парижа

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Более суток сто с лишним пассажиров из Молдовы не могли вылететь в Кишинев, информацию официально подтвердили в Органе гражданской авиации (ОГА).
Ранее в соцсетях появилась информация, что рейс из Парижа, который должен был приземлиться в Кишиневе в пятницу в 13.20, задержан без объяснения причин. Пассажиры застряли в аэропорту французской столицы.
В субботу ОГА выпустил официальный пресс-релиз, в котором подтвердил факт задержки рейса.
«Рейс Париж-Кишинев подвергся значительной задержке из-за технической неисправности самолета. Авиакомпания определила резервный самолет, и ожидается, что посадка пассажиров на него начнется в ближайшее время», — отмечалось в сообщении.
Ведомство объявило, что проверит, соблюдает ли оператор обязательства в отношении помощи пассажирам. Как минимум, пассажирам должны были объявить причины задержки. Также они должны были получить воду и пищу.
Во второй половине дня 5 июля ОГА распространила новый пресс-релиз с указанием, что задержанный рейс Париж-Кишинев должен вылететь примерно через 40 минут (14:20 по местному времени Парижа) со 189 пассажирами на борту.
«Задержка составляет более 28 часов, и в соответствии с действующими правилами защиты прав пассажиров, пассажиры могут потребовать компенсацию в размере 400 евро на пассажира с учетом ортодромического расстояния. Кроме того, в подобных ситуациях оператор обязан предоставить пострадавшим пассажирам еду, напитки, жилье и транспорт. Если эти услуги не были предоставлены, пассажирам рекомендуется обратиться в ОГА», — отмечается в сообщении.
ОГА намерен проверить соблюдение авиакомпанией прав потребителей.