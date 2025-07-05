Свыше ста молдавских граждан более суток не могли вылететь из Парижа

«Задержка составляет более 28 часов, и в соответствии с действующими правилами защиты прав пассажиров, пассажиры могут потребовать компенсацию в размере 400 евро на пассажира с учетом ортодромического расстояния. Кроме того, в подобных ситуациях оператор обязан предоставить пострадавшим пассажирам еду, напитки, жилье и транспорт. Если эти услуги не были предоставлены, пассажирам рекомендуется обратиться в ОГА», — отмечается в сообщении.