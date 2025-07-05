Пенсионер устроил стрельбу в гостинице Севастополя

В Севастополе 73-летний местный житель устроил стрельбу в гостиничном комплексе поселка Кача после конфликта с сотрудницей заведения. Об этом сообщили в МВД по региону. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии эмоционального возбуждения и поссорился со своей возлюбленной, которая там работала.
«В ходе ссоры мужчина, желая продемонстрировать свою “мужественность”, достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в воздух. После инцидента злоумышленник попытался скрыться», — пояснили в МВД. Информацию об этом передает ГТРК «Севастополь».
«Я просто не выдержал, пришел показать, что я мужик», — заявил нарушитель спокойствия. Его слова передает telegram-канал «Mash на волне». Достав огнестрельное оружие, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух внутри заведения. После этого он попытался скрыться, однако был немедленно задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавших в результате инцидента нет. По словам задержанного, он использовал пистолет Макарова с холостыми патронами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку на предмет законности хранения оружия у подозреваемого.