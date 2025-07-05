Пенсионер устроил стрельбу в гостинице Севастополя

В Севастополе 73-летний местный житель устроил стрельбу в гостиничном комплексе поселка Кача после конфликта с сотрудницей заведения. Об этом сообщили в МВД по региону. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии эмоционального возбуждения и поссорился со своей возлюбленной, которая там работала.