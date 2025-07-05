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На северо-западе Москвы загорелся торговый центр

На северо-западе Москвы начался пожар в здании торгового центра «Солнечный ветер».

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Об этом сообщает МЧС Москвы.

«На улице Маршала Катукова с кровли двухэтажного административного здания наблюдается белый дым. Пожарные расчёты газодымозащитной службы проводят разведку», — заявили в ведомстве.

Как уточняет ТАСС, речь идёт о торговом центре «Солнечный ветер».

По предварительной информации, загорелся утеплитель вентилируемого фасада.

Здание самостоятельно покинули около 100 человек, пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники МЧС установили подъёмные механизмы для ликвидации очагов. Тушение пожара продолжается.

Ранее на северо-западе Москвы произошёл пожар в торговом центре «Мегаполис».