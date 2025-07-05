На северо-западе Москвы загорелся торговый центр

Об этом сообщает МЧС Москвы.
«На улице Маршала Катукова с кровли двухэтажного административного здания наблюдается белый дым. Пожарные расчёты газодымозащитной службы проводят разведку», — заявили в ведомстве.
Как уточняет ТАСС, речь идёт о торговом центре «Солнечный ветер».
По предварительной информации, загорелся утеплитель вентилируемого фасада.
Здание самостоятельно покинули около 100 человек, пострадавших нет.
В настоящее время сотрудники МЧС установили подъёмные механизмы для ликвидации очагов. Тушение пожара продолжается.
Ранее на северо-западе Москвы произошёл пожар в торговом центре «Мегаполис».