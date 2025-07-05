В Минске воспитательница детсада пойдет под суд из-за подделанного больничного

50-летняя ранее не судимая минчанка работала воспитательницей детского сада. В феврале 2025-го она не вышла на работу, но к врачу обратилась только через два дня. В полученному листке нетрудоспособности женщина подтерла ластиком запись врача и исправила цифру «12» на цифру «10». В таком виде она и отнесла больничный на работу, рассчитывая скрыть дни прогула.