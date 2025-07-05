В Минске воспитательница детсада пойдет под суд из-за подделанного больничного, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на информацию прокуратуры Ленинского района белорусской столицы.
50-летняя ранее не судимая минчанка работала воспитательницей детского сада. В феврале 2025-го она не вышла на работу, но к врачу обратилась только через два дня. В полученному листке нетрудоспособности женщина подтерла ластиком запись врача и исправила цифру «12» на цифру «10». В таком виде она и отнесла больничный на работу, рассчитывая скрыть дни прогула.
Однако сделанные экс-воспитательницей изменения обнаружили и сообщили о факте в милицию. После этого минчанка стала фигуранткой уголовного дела, которое уже направили в суд.
Как говорит зампрокурора Ленинского района Александр Мазаник, предъявлено обвинение по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».
«Вину гражданка полностью признала, в содеянном раскаялась», — добавила зампрокурора.
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