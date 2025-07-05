16-летний подросток утонул в Павлодарской области

«Около поселка Солнечный города Экибастуза на искусственном озере “Шандыксор” продолжаются поисковые работы по поиску мальчика 2009 года рождения, утонувшего 4 июля около 16:10 во время купания в запрещенном месте», — сообщили в департамента по ЧС Павлодарской области.
В ведомстве дополнили, поиск осложняется неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и высокими волнами.
Тем не менее, водолазы продолжают выполнять погружения, отрабатывая квадрат за квадратом.
Поисками подростка заняты шесть сотрудников ДЧС, две единицы техники, столько же плавательных средства, а также эхолот.