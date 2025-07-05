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16-летний подросток утонул в Павлодарской области

Павлодар. 5 июня. КазТАГ — 16-летний подросток утонул в Павлодарской области, передает КазТАГ.

Источник: ДЧС Павлодарской области

«Около поселка Солнечный города Экибастуза на искусственном озере “Шандыксор” продолжаются поисковые работы по поиску мальчика 2009 года рождения, утонувшего 4 июля около 16:10 во время купания в запрещенном месте», — сообщили в департамента по ЧС Павлодарской области.

В ведомстве дополнили, поиск осложняется неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и высокими волнами.

Тем не менее, водолазы продолжают выполнять погружения, отрабатывая квадрат за квадратом.

Поисками подростка заняты шесть сотрудников ДЧС, две единицы техники, столько же плавательных средства, а также эхолот.