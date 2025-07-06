Автобус № 14 сгорел на остановке в Иркутске

Никто из пассажиров при этом не пострадал — водитель оперативно их высадил, а также вызвал пожарных. Пламя на 20 квадратных метрах ликвидировали 6 специалистов при помощи 2 единиц техники.
Как рассказали irk.aif.ru в городской администрации, автобус, в котором произошло возгорание, эксплуатировался с 2017 года. Техосмотр был совсем свежий — транспортное средство прошло его 19 июня 2025 года.
«В МУП “Иркутскавтотранс” будет проведена проверка по факту произошедшего», — добавили в администрации. Все проверочные мероприятия находятся на контроле у прокуратуры.