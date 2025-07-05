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Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили

В Строгино потушили пожар в ТЦ «Солнечный ветер».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пожар в здании ТЦ «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«Пожар ликвидирован. Информации по пострадавшим не поступало», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание на северо-западе Москвы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений с кровли двухэтажного здания ТЦ «Солнечный ветер» шел белый дым.

По предварительным данным, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. До прибытия пожарных здание покинули порядка 100 человек.