Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пожар в здании ТЦ «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
«Пожар ликвидирован. Информации по пострадавшим не поступало», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание на северо-западе Москвы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений с кровли двухэтажного здания ТЦ «Солнечный ветер» шел белый дым.
По предварительным данным, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. До прибытия пожарных здание покинули порядка 100 человек.